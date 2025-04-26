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Moleculo
AMD выпустила Ryzen 5 7533HS — ещё один Zen 3+ процессор для мобильных компьютеров
Шесть процессорных ядер и шесть вычислительных блоков интегрированной графики.

AMD представила новый 6-ядерный 12-поточный процессор для мобильных компьютеров Ryzen 5 7533HS, сообщает VideoCardz со ссылкой на сайт компании.

Авторы ресурса отмечают, что наименование процессора не соответствует когда-то принятым AMD правилам. Короче говоря, богатый ассортимент выпускаемых моделей заставляет компанию отклоняться от старых правил не только при выборе имён процессоров новых серий Ryzen AI 300 и Ryzen 200, но и при выборе имён процессоров уже в старых сериях. Так, в соответствии с этими правилами, на конце цифрового обозначения могли присутствовать цифры 0 или 5, но не 3.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

Что касается самого процессора, он относится к семейству Rembrandt R с процессорными ядрами Zen 3+, которые могут повышать частоту до 4,4 ГГц — на 150 МГц меньше 7535H. Интегрированная графика Radeon 660M с шестью вычислительными блоками Compute Units работает на частоте до 1,8 ГГц — на 100 МГц меньше, чем в 7535H. В остальном процессоры, похоже, идентичны, включая настраиваемую тепловую мощность в диапазоне от 35 до 54 Вт.

Неизвестно, является ли эта модель эксклюзивной или будет свободно доступна производителям ноутбуков и прочих устройств.

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#amd #процессоры
Источник: videocardz.com
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