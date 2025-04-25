Плата со строгим дизайном для рабочих систем.

Материнская плата MSI PRO Z890-S WIFI PZ начала появляться в зарубежных интернет магазинах, обратили внимание в VideoCardz. Новинка задумывалась как производительное, надёжное и относительно доступное решение для рабочих систем, а одной из главных особенностей рассматриваемой модели является расположение разъёмов на тыльной стороне — это позволит собрать визуально привлекательную систему, к тому же меньшее количество кабелей в основном объёме системного блока должно положительно сказаться на вентиляции.

Источник изображения: MSI

Материнская плата оснащается сокетом Intel LGA 1851, чипсетом Z890 и предназначена для новейших настольных процессоров Core Ultra 200S семейства Arrow Lake. В числе особенностей и преимуществ: подсистема питания процессора 12+1+1+1 с крупными радиаторами и парой 8-контактных разъёмов дополнительного питания; шестислойная печатная плата, как утверждается, серверного класса NPG-150D; поддержка до 256 ГБ оперативной памяти DDR5; радиаторы на всех трёх M.2 разъёмах для твердотельных накопителей (один с поддержкой PCIe 5.0 x4, два с поддержкой PCIe 4.0 x4); разъём Thunderbolt 4 на задней панели, а также один USB-C со скоростью до 20 Гбит/с, шесть USB-A со скоростью до 5 Гбит/с; основной слот PCI Express с поддержкой PCIe 5.0 x16, два полноразмерных слота PCIe 4.0 x4 и ещё один полноразмерный PCIe 3.0 x1. В числе прочего встроенный адаптер проводной Сети 2,5 Гбит/с от Realtek, беспроводной Wi-Fi 7 от Intel, поддерживается подключение плат Thunderbolt 5, есть четыре SATA III разъёма.

Источник изображения: MSI

Плата выполнена в строгом дизайне с серебристым оформлением. Большая часть платы с фронтальной стороны закрыта радиаторами и накладками.