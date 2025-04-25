Всего в линейке представлено три модели.

GALAX представила линейку видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090D HOF (Hall of Fame) в исполнениях OC LAB XOC, OC LAB Plus-X и OC LAB, сообщает VideoCardz. Первый вариант является самой продвинутой моделью с двумя 16-контактными разъёмами дополнительного питания и 36-фазной подсистемой питания с 70-амперными транзисторами. Две другие модели получили по одному разъёму 12v-2x6 и меньшее количество компонентов в подсистеме питания, хотя используют ту же печатную плату. В числе прочих отличий уровень заводского разгона: тактовая частота графического процессора перечисленных моделей в режиме ускорения составляет 2655, 2610 и 2580 МГц соответственно.

Источник изображения: GALAX, VideoCardz

Источник изображения: GALAX, VideoCardz

Видеокарты выполнены преимущественно в белом цвете с белыми печатными платами. В системе охлаждения используется массивный радиатор и три вентилятора, какие-либо дополнительные подробности не сообщаются. Полная мощность всех трёх моделей ограничена лимитом 600 Вт, тем не менее в VideoCardz подозревают о существовании прошивки для профессиональных оверклокеров, которая снимает лимиты на модели OC LAB XOC, дабы использовать потенциал двух 16-контактных разъёмов дополнительного питания при экстремальном разгоне.

Источник изображения: GALAX, VideoCardz

Источник изображения: GALAX, VideoCardz

Видеокарты предназначены для продажи в Китае, неизвестно, появятся ли международные версии. Цены ожидаемо высокие, так, самая продвинутая модель стоит в Китае практически 30000 юаней, более 4100 долларов США, пишет VideoCardz. Цены на две другие модели начинаются от 3600…3620 долларов США.