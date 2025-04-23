Обсудят новые технологии искусственного интеллекта для игровых и профессиональных ПК.

Компания AMD официально анонсировала пресс-конференцию, которая пройдёт 21 мая в рамках выставки Computex 2025, сообщает Wccftech со ссылкой на объявление старшего вице-президента и генерального менеджера по вычислительным технологиям и графике Джека Хьюна (Jack Huynh) в социальной сети X (заблокирована в РФ). В своём объявлении Хьюн отметил, что объединится с партнёрами и лидерами отрасли для презентации достижений компании в области искусственного интеллекта, которые меняют сегмент игр, ПК и профессиональных рабочих нагрузок.

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Сложно предсказать, готовится ли компания представить какие-либо новинки во время своего выступления. По последним слухам, игровые видеокарты AMD Radeon RX 9060 XT могут представить 18 мая, т. е. до рассматриваемого мероприятия. Помимо этого, инсайдеры предсказывали скорый выход профессиональных видеокарт на базе графических процессоров с архитектурой RDNA 4, в том числе, флагманской видеокарты с чипом Navi 48 XTW и 32 ГБ видеопамяти. Также то и дело в Сети всплывают новые детали о следующем поколении процессоров Ryzen Threadripper с ядрами Zen 5.