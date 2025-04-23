У чёрной версии было три вентилятора.

Colorful выпустила премиальную модель GeForce RTX 5080 под названием iGame Vulcan W (White), сообщает VideoCardz. От чёрной версии Vulcan, выпущенной ранее, новинка отличается не только цветовым оформлением (видеокарта выполнена полностью в белом цвете), но и конструкцией, как минимум, это наличие четвёртого вентилятора на обратной стороне, который помогает вытягивать горячий воздух. Диаметр крыльчатки всех вентиляторов 107 мм. Видеокарта оснащается крупным радиатором, окрашенным в белый цвет. Радиатор пронизывают девять тепловых трубок, семь диаметром 8 мм и две диаметром 6 мм, а для отвода тепла от главных компонентов видеокарты используется испарительная камера.

Источник изображения: Colorful

В Colorful iGame GeForce RTX 5080 Vulcan W предусмотрено два BIOS с разными настройками. Частоты графического процессора в одной из прошивок соответствуют эталонным, включая частоту в режиме ускорения 2617 МГц, другая прошивка с заводским разгоном — частота в режиме ускорения повышена до 2685 МГц. Переключаются прошивки кнопкой, расположенной на кронштейне с видеовыходами.

Источник изображения: Colorful

В комплекте с видеокартой поставляется дисплей с магнитным креплением. Его можно закрепить в вертикальном или горизонтальном положении (наклон регулируется в диапазоне 0…90 градусов) на видеокарте или в любом другом месте, насколько позволит длина кабеля.

Источник изображения: Colorful

Размеры модели без учёта кронштейна 360×149×71 мм, для дополнительного питания предусмотрен один 16-контактный разъём 12v-2x6, рекомендуется использовать блок питания мощностью 1000 Вт.

Доступна видеокарта, скорее всего, будет только в Китае, цена от 12999 юаней.