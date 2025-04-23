Судя по всему, это не запланированное изменение, а баг.

После установки апрельского обновления безопасности KB5055518 для операционной системы Windows 10 контекстное меню плиток приложений в «Пуск» более не отображает список недавно открытых файлов, сообщает Windows Latest. Авторы ресурса обнаружили в Сети множество жалоб на это неприятное изменение, и, похоже, оно не было запланировано: один из пользователей портала Reddit заявляет, что списки недавно открытых файлов в контекстном меню плиток «Пуск» пропали на 6 из 8 компьютеров, на которые установили обновление — вероятно, это баг.

Этот список пропал после апрельского обновления.

Источник изображения: Windows Latest (отредактировано)

На официальной странице обновления KB5055518 не упоминаются подобные изменения, в Microsoft пока не комментировали изменения, они не перечислены в списке актуальных проблем, журналисты Windows Latest обратились в компанию, но на момент написания не получили ответа.

Списки для перехода к недавно открытым файлам по-прежнему присутствуют в контекстном меню приложений, закреплённых на панели задач. Можно временно воспользоваться этим, пока Microsoft не исправит проблему (если исправит).

Специалисты напоминают, что основная поддержка большинства редакций Windows 10 завершится в октябре 2025 года, не хотелось бы, чтобы за это время какие-либо возможности операционной системы были сломаны, а исправления не успели выйти.