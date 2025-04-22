Видеокарта оснащена системой охлаждения с тремя вентиляторами.

Colorful представила под брэндом Colorfire новые модели видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti в линейке Meow, сообщает VideoCardz. Это варианты с 8 и 16 ГБ видеопамяти, оформление которых посвящено одному из маскотов серии, рыжему коту Бобби, сочетает белый и оранжевый цвета, а также различные рисунки.

Источник изображения: Colorful

Модели оснащены 2,5-слотовой системой охлаждения с тремя вентиляторами, на задней панели присутствует вентиляционный вырез с выступами, напоминающими кошачьи клыки. На момент написания производитель ещё не указал спецификации на сайте; по информации VideoCardz, спецификации видеокарт соответствуют эталонным, используется стандартная печатная плата и 8-контактный разъём дополнительного питания. Цены не уточняются, но авторы ресурса считают, что ни будут равны рекомендованным или близки к ним, поскольку линейка рассчитана на массовый сегмент.

Источник изображения: Colorful

Источник изображения: Colorful

За последние два года ассортимент комплектующих Meow значительно расширился и теперь включает корпуса, материнские платы, системы охлаждению, компьютерную периферию, ноутбуки и компьютеры. Помимо бело-оранжевого оформления в линейки Meow выпускались комплектующие в тёмно-фиолетовой расцветке, выпустит ли Colorful новые видеокарты с таким оформлением, пока неизвестно.