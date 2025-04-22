Есть и ряд других исправлений.

Владельцы видеокарт NVIDIA последних поколений, установившие недавно выпущенный драйвер версии 576.02, столкнулись с новой проблемой: датчик температуры графического процессора «зависает» на одном значении, что нарушает регулирование частот и напряжений. Проблема может быть связана с одной из команд API в программном обеспечении, а именно NvAPI_GPU_GetThermalSettings, и возникать после выхода компьютера из спящего режима или после быстрой загрузки, сообщали в VideoCardz со ссылкой на ряд источников. Временное решение — перезагрузка ПК.

Источник изображения: Markus Spiske, Unsplash

NVIDIA признала проблему, пишет VideoCardz, и решила её, выпустив экстренное обновление 576.15. Этот драйвер основан на выпуске 576.02, поэтому он включает все предыдущие исправления.

В экстренном обновлении 576.15 исправлены следующие проблемы:

Мерцание и артефакты на тенях в некоторых играх на видеокартах GeForce RTX 50 после обновления до драйвера 576.02.

Вылет Lumion 2024 на видеокартах серии GeForce RTX 50 при входе в режим рендеринга.

Программы для мониторинга могут перестать сообщать температуру графического процессора после выхода ПК из спящего режима.

Некоторые игры могут вылетать при компиляции шейдеров на видеокартах серии GeForce RTX 50 после обновления до драйвера 576.02.

Возобновление работы из «современного режима ожидания» (Modern Standby) на ноутбуках с видеокартами GeForce RTX 50 серии может привести к появлению чёрного экрана.

Статтеры V-SYNC в SteamVR при использовании нескольких дисплеев.

Снижение частоты графического процессора в простое после обновления до драйвера версии 576.02.

Драйвер 576.02 исправил множество проблем с видеокартами NVIDIA и, по некоторым наблюдениям, повысил производительность в бенчмарках и стабильность работы Windows 11 24H2, однако беспокойство за исправность видеокарты вынуждало пользователей вернуться на предыдущий драйвер. Теперь можно обновиться до выпуска 576.15, но это драйвер прошедший ограниченное тестирование и без WHQL сертификата — его рекомендуется использовать только при наличии проблем из списка исправленных.