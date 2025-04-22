Владельцы видеокарт NVIDIA последних поколений, установившие недавно выпущенный драйвер версии 576.02, столкнулись с новой проблемой: датчик температуры графического процессора «зависает» на одном значении, что нарушает регулирование частот и напряжений. Проблема может быть связана с одной из команд API в программном обеспечении, а именно NvAPI_GPU_GetThermalSettings, и возникать после выхода компьютера из спящего режима или после быстрой загрузки, сообщали в VideoCardz со ссылкой на ряд источников. Временное решение — перезагрузка ПК.
NVIDIA признала проблему, пишет VideoCardz, и решила её, выпустив экстренное обновление 576.15. Этот драйвер основан на выпуске 576.02, поэтому он включает все предыдущие исправления.
В экстренном обновлении 576.15 исправлены следующие проблемы:
- Мерцание и артефакты на тенях в некоторых играх на видеокартах GeForce RTX 50 после обновления до драйвера 576.02.
- Вылет Lumion 2024 на видеокартах серии GeForce RTX 50 при входе в режим рендеринга.
- Программы для мониторинга могут перестать сообщать температуру графического процессора после выхода ПК из спящего режима.
- Некоторые игры могут вылетать при компиляции шейдеров на видеокартах серии GeForce RTX 50 после обновления до драйвера 576.02.
- Возобновление работы из «современного режима ожидания» (Modern Standby) на ноутбуках с видеокартами GeForce RTX 50 серии может привести к появлению чёрного экрана.
- Статтеры V-SYNC в SteamVR при использовании нескольких дисплеев.
- Снижение частоты графического процессора в простое после обновления до драйвера версии 576.02.
Драйвер 576.02 исправил множество проблем с видеокартами NVIDIA и, по некоторым наблюдениям, повысил производительность в бенчмарках и стабильность работы Windows 11 24H2, однако беспокойство за исправность видеокарты вынуждало пользователей вернуться на предыдущий драйвер. Теперь можно обновиться до выпуска 576.15, но это драйвер прошедший ограниченное тестирование и без WHQL сертификата — его рекомендуется использовать только при наличии проблем из списка исправленных.