Два модуля по 64 ГБ работали при таймингах 44-58-58-126-CR1.

Компания MSI готовит материнскую плату MPG B850I EDGE TI WIFI формата Mini-ITX, которая может обладать хорошим потенциалом для разгона оперативной памяти: блогер и инсайдер, известный в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом @g01d3nm4ng0, опубликовал скриншот с демонстрацией успешного стресс-тестирования на плате двух модулей DDR5, работающих на скорости 8200 МТ/с, — сообщает Wccftech.

Источник изображения: @g01d3nm4ng0 в X (заблокирована в РФ), Wccftech

Для тестирования использовалась оперативная память от V-Color Technology, два модуля по 64 ГБ каждый. Указанной скорости удалось достичь при таймингах 44-58-58-126-CR1. Также использовался процессор AMD Ryzen 5 9600X.

По информации Wccftech, выпустить плату планируют во втором квартале 2025 года, в числе её особенностей авторы ресурса называли: подсистему питания процессора со схемой 8+2+1 и 80-амперными транзисторами, один 8-контактный разъём питания процессора, основной слот PCI Express с поддержкой PCIe 5.0 x16, два порта SATA III и два разъёма M.2: один с поддержкой PCIe 5.0 x4 и комплектным радиатором спереди, второй с поддержкой PCIe 4.0 x4 и без радиатора сзади. Также плата будет поддерживать Wi-Fi 7.

Помимо этого, MSI готовит несколько других материнских плат высокого класса, включая модель в серии MPOWER для платформы AMD AM5.