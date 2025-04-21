На 12 июня запланировано мероприятие AMD Advancing AI.

По слухам, AMD готовит новые видеокарты серии Radeon PRO (предположительно, W9000) с графическими процессорами на базе архитектуры RDNA 4, сообщает VideoCardz со ссылкой на блогера и инсайдера Hoang Anh Phu в социальной сети X (заблокирована в РФ). Одной из видеокарт приписывают графический процессор с обозначением Navi 48 XTW и 32 ГБ видеопамяти, скорее всего, GDDR6 со встроенной коррекцией ошибок (Error-Correcting Code, ECC).

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Ходили слухи, что в компании разрабатывают видеокарту с подобными характеристиками для игрового сегмента. В AMD опровергли эти слухи. Тем не менее, для профессионального сегмента появление такой модели является вполне ожидаемым — это модификация игрового решения с вдвое увеличенным объёмом видеопамяти и прочими особенностями, необходимыми в профессиональной среде.

В AMD запланировали на 12 июня мероприятие Advancing AI, где будут обсуждаться графические ускорители Instinct для центров обработки данных и программная платформа ROCm (Radeon Open Compute) для ускорения вычислений и задач искусственного интеллекта на графических процессорах. Анонс новых профессиональных видеокарт может стать частью этого мероприятия.

Архитектура AMD RDNA 4 предлагает ряд значительных улучшений, по сравнению с предыдущей разработкой RDNA 3. Значительно увеличилась производительность на вычислительный блок, в частности, за счёт повышения частот, переработки подсистемы памяти, поддержке внеочередного исполнения (out-of-order queues) и динамического распределения регистров (dynamic register allocation). Была удвоена производительность блоков трассировки лучей, улучшена работа со структурой ограничивающих объёмов. Производительность блоков для ускорения искусственного интеллекта стала в два раза выше при работе с 16-битными типами данных и в четыре раза выше при работе с 8- и 4-битными типами данных. Ко всему прочему, были значительно улучшены возможности кодирования и декодирования.

Что касается игровых видеокарт, в VideoCardz напоминают: ходят слухи о скором анонсе Radeon RX 9060 XT, а также RX 9070 GRE, — новости могут появиться во время выставки Computex 2025, которая пройдёт в конце мая.