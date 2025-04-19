Без разгона выдержит такие процессоры, как Ryzen 7 9700X и Ryzen 7 9800X3D, утверждается в объявлении.

SAPPHIRE Technology анонсировала в Китае материнскую плату PULSE A620AM WIFI с чипсетом AMD A620A, сообщает ITHome. Плата выполнена в формате microATX, оснащена двумя слотами для модулей оперативной памяти DDR5 со скоростью передачи данных до 7200 МТ/с, двумя M.2 разъёмами и двумя слотами PCI Express — один полноразмерный и подключён к 16 линиям PCIe 4.0, другой укороченной и подключён к 4 линиям PCIe 3.0. Версии PCIe для M.2 разъёмов не уточняются. В числе прочих преимуществ встроенный адаптер беспроводной сети с поддержкой Wi-Fi 6.

Источник изображения: SAPPHIRE Technology

Подсистема питания на плате реализована по схеме 6+2+1 и оснащается крупным радиатором для охлаждения: «По результатам внутреннего тестирования, данная плата остаётся стабильной при работе с мощными процессорами без разгона, такими как Ryzen 7 9700X, Ryzen 7 9800X3D и другими», — приводит цитату ITHome.

Источник изображения: SAPPHIRE Technology

На задней панели материнской платы расположились шесть портов USB, два USB 3.2 Gen1 и четыре USB 2.0, универсальный разъём PS/2 для подключения клавиатуры или мыши, видеовыходы интегрированной графики HDMI и DisplayPort, разъёмы для подключения Wi-Fi антенн, разъём RJ45 для подключения к проводной Сети и три аудиоразъёма встроенного кодека.

Источник изображения: SAPPHIRE Technology

В Китае плата поступит в продажу 21 апреля, цена не уточняется, появится ли PULSE A620AM WIFI на международном рынке — неизвестно.