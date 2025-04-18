Упоминание одной из моделей заметили в Сети.

Western Digital и SanDisk разделились в начале года и сосредоточились на разных направлениях: первая на жёстких дисках, а вторая — на твердотельных накопителях, картах памяти и прочих продуктах с флэш-памятью. Было бы логично предположить, что твердотельные накопители Western Digital могут больше не появиться. Похоже, это не так или не совсем так. Ходят слухи о подготовке новой линейки M.2 накопителей под брендом WD Black, с поддержкой PCIe 5.0 и скоростью до 14,9 ГБ/с, сообщает PCGamer со ссылкой на блогера @momomo_us в социальной сети X (заблокирована в РФ). Блогер нашёл в Сети упоминание накопителя SN8100 объёмом 4 ТБ с кодовым обозначением WDS400T1XHM.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Накопитель с этим кодовым обозначением был добавлен некоторыми интернет магазинами в свои каталоги, и поисковая система Google успела проиндексировать их до того, как они были скрыты. На момент написания в поисковой выдаче действительно упоминается M.2 накопитель SANDISK WD BLACK SN8100 формата 2280. Видимо, новый накопитель выпустит SanDisk под брендом WD Black, когда и по какой цене — неизвестно.