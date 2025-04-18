На этот раз в базе данных нашли 12-, 16- и 64-ядерные процессоры.

Упоминание нескольких процессоров AMD Ryzen Threadripper серии 9000WX (кодовое название Shimada Peak) заметили в базе данных nbd.ltd, сообщает VideoCardz. Это указывает на то, что AMD продолжает работать над новой серией процессоров с ядрами Zen 5 для рабочих станций.

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На этот раз в базе данных нашли 12-, 16- и 64-ядерные процессоры с обозначениями 9945WX, 9955WX и 9985WX соответственно. Ранее также засветился 32-ядерный 9975WX. Иными словами, почти вся основная серия в сборе, не хватает флагманского 96-ядерного процессора, который может получить обозначение 9995WX. Помимо количества ядер записи в базе данных указывают на совместимость процессоров с сокетом AMD SP6, показатель TDP, равный 350 Вт.

Источник изображения: nbd.ltd

Если верить слухам, помимо основной серии AMD Ryzen Threadripper 9000WX компания может выпустить процессоры с 3D V-Cache — впервые для рабочих станций. Официально это не подтверждено (как и подготовка новых процессоров), но специалисты считают это весьма вероятным. Компания выпускает потребительские процессоры с 3D V-Cache, включая подобные модификации для ноутбуков, серверные процессоры с 3D V-Cache, вряд ли Ryzen Threadripper останется в стороне.

AMD запланировала на 12 июня мероприятие Advancing AI. Как ожидается, на нём расскажут про новые ускорители вычислений и прочие новинки, возможно, что-то станет известно и про новую серию Threadripper.