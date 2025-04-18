Производительность ниже ожидаемой.

В Intel признали наличие проблемы с падением производительности на системах с видеокартами Arc Battlemage и не самыми современными процессорами начального уровня, такими как AMD Ryzen 5 2600, 5600, Intel Core i5-9600, сообщает VideoCardz. Проблема проявляется независимо от ResizableBAR и может являться следствием так называемого CPU overhead — чрезмерной нагрузки на процессор со стороны программного обеспечения и драйвера.

Источник изображения: Intel Community, VideoCardz

В Intel сообщили, что расширили ассортимент тестовых платформ новыми конфигурациями и занимаются поиском возможностей для оптимизации. Как скоро проблема может быть решена, в компании не уточнили.

Известно, что видеокарты Intel Arc более зависимы от возможностей платформы, с которой они работают. Одним из требования является поддержка ResizableBAR, без этой технологии производительность видеокарт Intel Arc сильно снижается.

Проблемы с производительностью на системах с не самыми современными и производительными процессорами вызывают беспокойство, учитывая, что видеокарты Intel Arc B580 и B570 относятся к начальному-среднему сегментам, где в сборках зачастую используются не самые современные комплектующие.