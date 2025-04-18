Центральной темой станет искусственный интеллект.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) выступит на выставке COMPUTEX 2025: событие запланировано на 18 мая, 8 часов вечера по «тихоокеанскому времени» (19 мая, 6 часов утра по московскому времени) и будет проходить в тайбэйском центре музыки Taipei Music Center (TMC). Подробная программа выступления не опубликована, центральной темой станет искусственный интеллект. Выставочная часть COMPUTEX 2025 пройдёт с 20 по 23 мая в выставочном центре Наньган. Это одна из крупнейших и важнейших выставок потребительской электроники.

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Ходили слухи, что NVIDIA может анонсировать на COMPUTEX 2025 свои первые потребительские процессоры с ядрами на базе архитектуры ARM. На момент написания не появилось каких-либо новых слухов или намёков по этому поводу. Практически в одно и то же время с COMPUTEX компания NVIDIA проводит в Тайбэе мероприятие GTC — с 21 по 25 мая. К слову, в мае начинаются продажи GeForce RTX 5060 — пока что самой доступной игровой видеокарты семейства Blackwell как для настольных ПК, так и ноутбуков.