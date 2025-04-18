Исчезли проблемы с камерой и системой авторизации Windows Hello.

Новые драйверы NVIDIA версии 576.02 устраняют некоторые проблемы в Windows 11 24H2 и немного улучшают производительность, сообщили в Windows Latest.

Источник изображения: Johnyvino, Unsplash (отредактировано)

В примечаниях к новому выпуску драйверов инженеры NVIDIA лишь кратко упомянули улучшения для Windows 11 24H2 без каких-либо дополнительных подробностей. В Windows Latest заметили, что после установки нового драйвера на ноутбуке из линейки HP Spectre решились проблемы с камерой и системой авторизации Windows Hello, а на ноутбуке из линейки Lenovo Legion 5 Pro немного улучшилась производительность. Также в Windows Latest больше не сталкиваются с проблемами вывода изображения (чёрными экранами), которые периодически наблюдались ранее.

Специалисты напоминают, что с недавнего времени обновление Windows 11 24H2 стало доступно для большего количества систем вследствие исправления проблем совместимости с некоторыми популярными программами для настройки «обоев» рабочего стола, и рекомендуют установить новый драйвер NVIDIA перед обновлением.