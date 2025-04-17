Потенциальный вариант для более доступных игровых КПК с наиболее зрелой оптимизацией в SteamOS.

Новая серия процессоров AMD Ryzen Z2 для портативных игровых компьютеров может пополниться моделями Ryzen AI Z2 Extreme и Ryzen Z2 A, в основе последней лежит процессор семейства Van Gogh, возможно, тот же, что используется в Steam Deck от компании Valve, сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдера под псевдонимом Hoang Anh Phu в социальной сети X (заблокирована в РФ). Когда появятся первые устройства с этими чипами, пока неизвестно.

Слайд из презентации к официальному анонсу серии AMD Ryzen Z2 для игровых КПК.

Источник изображения: AMD, VideoCardz

Процессор, используемый в Steam Deck, сочетает четыре ядра Zen 2 с поддержкой одновременной многопоточности (Simultaneous Multi-threading, SMT) и интегрированную графику с вычислительными блоками RDNA 2 в количестве 8 единиц. Предполагается, что этот чип под новым названием Ryzen Z2 A может стать основой игровых КПК сторонних производителей с операционной системой SteamOS.

SteamOS официально выходит за пределы Steam Deck, уже анонсированы первые игровые КПК под управлением этой операционной системы, включая Lenovo Legion Go S с процессором AMD Ryzen Z1 Extreme. Наличие такого процессора, как Ryzen Z2 A, потенциально позволит создавать более доступные устройства с наиболее зрелой оптимизацией в SteamOS, полагают специалисты.

Что касается AMD Ryzen AI Z2 Extreme, предполагается, что это процессор семейства Strix Point, который отличается от базового Ryzen Z2 Extreme наличием нейронного сопроцессора для ускорения задач, связанных с искусственным интеллектом. Помимо Ryzen Z2 Extreme с 16 ядрами Zen 5 и 16 вычислительными блоками интегрированной графики RDNA 3.5, в стартовую серию новых процессоров для игровых КПК входят Ryzen Z2 семейства Hawk Point (8 ядер Zen 4 и 12 вычислительных блоков RDNA 3), а также Ryzen Z2G семейства Rembrandt (8 ядер Zen 3+ и 12 вычислительных блоков RDNA 2).