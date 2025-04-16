Мощность и рабочие частоты тоже ниже.

NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков получила на 15% меньше CUDA ядер, по сравнению с вариантом для настольных компьютеров, сообщает VideoCardz со ссылкой на официальные спецификации. Обе должны быть основаны на графическом процессоре GB206, но разных версий. В версии графического процессора для настольной RTX 5060 задействовано 3840 CUDA ядер, а в версии для ноутбучной — 3328 CUDA ядер.

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Полная мощность RTX 5060 для ноутбуков может настраиваться производителем устройства в диапазоне от 45 до 100 Вт, поддерживается дополнительное повышение мощности относительно этого уровня на величину до 25 Вт за счёт технологии Dynamic Boost, но не во всех устройствах это может быть реализовано — зависит от производителя. Полная мощность настольной версии видеокарты составляет 145 Вт. Что касается рабочих частот, для ноутбучной версии NVIDIA указывает частоту в режиме ускорения в диапазоне 1455…2497 МГц, у настольной версии базовая частота графического процессора 2,28 ГГц с повышением в режиме ускорения до 2,5 ГГц.

По данным NVIDIA, стоимость ноутбуков с RTX 5060 будет начинаться от 1099 долларов США, что на 100 долларов США больше, чем у игровых ноутбуков последнего поколения с RTX 4060. NVIDIA подтверждает, что ноутбуки с RTX 5060 поступят в продажу в мае, одновременно с началом продаж настольной версии.

По слухам, NVIDIA также планирует выпустить для ноутбуков видеокарту RTX 5050. Модель данного класса может появиться и на настольных ПК, но официального подтверждения этого нет.