Компания выпустит низкопрофильную RTX 5060.

GIGABYTE представила стартовую линейку видеокарт GeForce RTX 5060 и 5060 Ti, на момент написания в каталоге компании уже появилось множество различных моделей в сериях AORUS ELITE, Gaming, AERO, EAGLE, WINDFORCE и даже одна низкопрофильная модель. Компания позиционирует новинки, как игровые видеокарты массового сегмента, которые также подойдут для создания контента и для работы с искусственным интеллектом (ИИ) на начальном уровне.

Источник изображения: GIGABYTE

В первую очередь GIGABYTE отмечает оснащение новинок модернизированной системой охлаждения WINDFORCE с вентиляторами Hawk Fan, медными пластинами и композитными тепловыми трубками, а также теплопроводящим гелем для обеспечения оптимального контакта с неровными поверхностями и стабильности характеристик при длительной эксплуатации.

Источник изображения: GIGABYTE

Модели AORUS ELITE — это флагманы линейки с присущими им особенностями, включая кольцевую подсветку вокруг вентиляторов RGB HALO и наибольшим заводским разгоном. В моделях Gaming OC меньше заводской разгон и нет кольцевой подсветки вокруг вентиляторов, но есть подсветка на боковой панели с подвижным элементом, на котором присутствует логотип компании (логотип можно подсветить, надвинув на подсветку). Как и модели в предыдущих двух линейках, модели AERO OC оснащаются трёхвентиляторной системой охлаждения, но отличаются от остальных элегантным бело-серебристым дизайном.

В похожем цветовом оформлении также доступны модели EAGLE OC ICE, но они оснащаются меньшей системой охлаждения с двумя вентиляторами, версии EAGLE OC в чёрном цвете тоже доступны. Самым доступным и простым исполнением является WINDFORCE. В низкопрофильном исполнении доступна одна модель — это RTX 5060 OC Low Profile 8G с тремя вентиляторами. Что интересно, дополнительное питание на моделях с двумя вентиляторами располагается ближе к кронштейну с видеовыходами.

Источник изображения: GIGABYTE

Ассортимент моделей большой, ознакомиться с ним можно на сайте GIGABYTE.