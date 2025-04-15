В стартовую линейку вошли три модели мощностью от 850 до 1200 Вт.

MONTECH выпускает новые блоки питания CENTURY II с двойной сертификацией 80 PLUS Gold и Cybenetics Platinum, сообщает TechPowerUp. Блоки питания отвечают требованиям стандарта Intel ATX 3.1, в том числе по устойчивости к скачкам мощности: двукратным по общей мощности и трёхкратным по мощности видеокарты. Подключение всех кабелей модульное, в числе комплектных кабелей один 12v-2x6 для питания современных видеокарт, включая NVIDIA GeForce RTX 50 серии и AMD Radeon RX 9070 серии, среди которых тоже встречаются модели с 16-контактными разъёмами питания (например, ASRock Taichi OC и Sapphire NITRO+).

Источник изображения: MONTECH

В новую серию вошли блоки питания мощностью 850, 1050 и 1200 Вт. В числе прочих особенностей и преимуществ: активный PFC, полумостовой LLC, DC-DC преобразователи, только японские электролитические конденсаторы, вентилятор с диаметром крыльчатки 135 мм и гидродинамическим подшипником (Fluid Dynamic Bearing, FDB). Присутствует поддержка полупассивного режима охлаждения, когда вентилятор останавливается, если температура блока питания ниже определённого значения. Режим можно включить или отключить с помощью механического переключателя на задней части блока питания. Модели мощностью 850 и 1050 Вт получили сертификаты «шумности» Cybenetics LAMBDA A+, модель мощностью 1200 Вт — Cybenetics LAMBDA A-.

Источник изображения: MONTECH

По информации TechPowerUp, за рубежом блоки питания будут стоить примерно от 90 до 130 долларов США.