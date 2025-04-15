А также запуск производства EPYC Turin на фабрике в Аризоне, США.

Серверные процессоры AMD под кодовым названием Venice с ядрами Zen 6 станут первыми процессорами в сегменте высокопроизводительных вычислений (High Performance Computing, HPC), производимыми с использованием 2-нм технологии TSMC N2, сообщили в AMD накануне. Процессоры планируют выпустить в 2026 году.

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Также компания объявила об успешном пробном запуске производства процессоров EPYC 5-го поколения (номер серии 9005, кодовое название Turin) на новой фабрике TSMC (Fab 21) в Аризоне, США. Эти процессоры с ядрами Zen 5 и Zen 5c производятся с применением 4- и 3-нм техпроцессов TSMC. Председатель и главный исполнительный директор TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) назвал AMD ведущим заказчиком передового технологического процесса 2-нм (N2) и фабрики TSMC в Аризоне в сегменте HPC.

TSMC N2 является первой технологией TSMC с применением нанолистовых транзисторов с кольцевыми затворами (gate-all-around, GAA), пишет Tom’s Hardware. Ожидается, что относительно 3-нм технологий TSMC N3 новая N2 сможет обеспечить либо повышение энергоэффективности на величину до 35%, либо повышение производительности на величину до 15%. Плотность транзисторов вырастет на 15%.