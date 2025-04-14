Один модуль, охлаждение жидким азотом.

G.SKILL отчиталась об очередном рекорде разгона оперативной памяти DDR5, который был установлен оверклокером под псевдонимом Seby с одним модулем на 24 ГБ из линейки G.SKILL Trident Z5, а конкретнее — модулем из комплекта F5-8000J3848F24GX2-TZ5K с чипами SK hynix. В модули памяти этого комплекта записаны профили Intel XMP 3.0 со скоростью 8000 МТ/с при задержках 38-48-48-128 и напряжении 1,35 В. Рекордная скорость 12772 МТ/с была достигнута при задержках 68-127-127-127.

Источник изображения: G.SKILL

Система для разгона была построена на базе материнской платы ASUS ROG Maximus Z890 APEX и процессора Intel Core Ultra 9 285K, в котором отключили все ядра, кроме двух. Использовалось экстремальное охлаждение жидким азотом.

«Мы очень гордимся тем, что память G.SKILL Trident Z5 в очередной раз установила новый мировой рекорд», — сказал Фрэнк Хунг (Frank Hung), специалист по маркетингу в G.SKILL. «Это достижение является свидетельством нашего неустанного стремления к повышению производительности памяти и прочности нашего постоянного сотрудничества с Intel и ASUS».

Недавно G.SKILL продемонстрировала новые комплекты памяти: двухканальный комплект суммарным объёмом 64 ГБ (32×2) со скоростью 9000 МТ/с при таймингах 48-64-64 был успешно протестирован на материнской плате ASUS ROG Maximus Z890 APEX с процессором Intel Core Ultra 7 265K, а комплект суммарным объёмом 128 ГБ (64×2) со скоростью 8000 МТ/с при таймингах 44-58-58 успешно протестировали на плате ASUS ROG Crosshair X870E APEX в сочетании с процессором AMD Ryzen 9 9950X.