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ZOTAC готовит GeForce RTX 5060 Ti в исполнениях AMP и TWIN EDGE с 8-контактным доп питанием
Варианты с 8 и 16 ГБ видеопамяти.

ZOTAC готовит, как минимум, шесть моделей видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti на старте продаж, сообщает VideoCardz, по три с 8 и 16 ГБ видеопамяти. Это модели в линейках AMP и TWIN EDGE, в последнем случае готовятся варианты как с заводским разгоном (OC), так и без него, модели AMP по умолчанию разогнаны производителем.

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti в исполнении AMP от ZOTAC.
Источник изображения: ZOTAC, VideoCardz

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Судя по изображениям видеокарт, опубликованным ресурсом, все перечисленные модели будут оснащаться относительно компактными двухслотовыми и двухвентиляторными системами охлаждения с очень похожим дизайном. По крайне мере, внешне модели практически идентичны, за исключением некоторые цветовых акцентов.

На слайде с характеристиками одной из моделей линейки TWIN EDGE говорится о наличии у видеокарты 4608 CUDA ядер, GDDR7 видеопамяти с чипами, работающими на скорости 28 Гбит/с, подсистеме питания со схемой 5+2, наличии четырёх видеовыходов: трёх DisplayPort 2.1b и одного HDMI 2.1b. В числе прочих особенностей металлическая задняя панель (бэкплейт), фирменные вентиляторы, поддержка режима пассивного охлаждения при низкой температуре графического процессора, 8-контактный разъём дополнительного питания, что, пожалуй, можно записать в преимущества модели. Длина модели 220,5 мм, она классифицируется как компактная видеокарта SFF-ready.

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti в исполнении TWIN EDGE OC от ZOTAC.
Источник изображения: ZOTAC, VideoCardz

Частота графического процессора в режиме ускорения у базовых моделей TWIN EDGE соответствует эталонному значению 2572 МГц, в случае TWIN EDGE OC значение повышено до 2602 МГц, а в случае AMP — до 2632 МГц.

Официально NVIDIA ещё не представила видеокарты GeForce RTX 5060 Ti, но, по слухам, это произойдёт на следующей неделе, 15 апреля, а старт продаж запланирован на следующий день — 16 апреля.

#nvidia #видеокарты #zotac
Источник: videocardz.com
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