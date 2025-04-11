Поддерживает процессоры AMD Ryzen 7000, 8000 и 9000.

Компания ASUS представила материнскую плату B850M AYW GAMING WIFI формата microATX с чипсетом AMD B850, сообщает TechPowerUp. Плата поддерживает все выпущенные на момент написания серии процессоров для сокета AM5 — это Ryzen 7000, 8000 и 9000.

Источник изображения: ASUS

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От используемого процессора зависят возможности подключения и скорость оперативной памяти. В частности, в случае с процессорами AMD Ryzen 7000 и 9000 основной слот PCI Express для видеокарты поддерживает PCIe 5.0, а основной и второстепенный M.2 разъёмы поддерживают режимы PCIe 5.0 x4 и PCIe 4.0 x4. В случае с процессорами Ryzen 8000 доступен только PCIe 4.0, зато у них самый большой потенциал в плане разгона оперативной памяти — до 8400 МТ/с и выше.

В ASUS B850M AYW GAMING WIFI используется шестислойная печатная плата, подсистема питания процессора со схемой 8+2+1 и крупным радиатором. Плата также оснащается радиатором для основного M.2 накопителя. Для установки оперативной памяти DDR5 есть два слота, поддерживаются профили AMD EXPO, а если их нет, оптимизацию настроек памяти можно выполнить с помощью технологии ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP).

В числе прочих особенностей и преимуществ: адаптер проводной Сети со скоростью до 2,5 Гбит/с, беспроводной адаптер Wi-Fi 6, восемь USB портов на задней панели, включая два 10- и два 5-гигабитных разъёма Type-A, поддержка подключения корпусного USB Type-C со скоростью 5 Гбит/с, встроенная задняя панель ввода-вывода, усиленный основной слот PCI Express, три разъёма для подключения настраиваемой ARGB подсветки.