В первую очередь Compulab позиционирует Airtop3 как промышленный ПК.

Компания Compulab представила Airtop3 — компактный настольный компьютер, который отличается от типичных мини-ПК тем, что использует в своём составе комплектующие для настольных ПК. Корпус Airtop3 объёмом 7,5 л имеет размеры 25x30x10 см, что классифицирует его как ПК в форм-факторе малого размера (Small Form Factor, SFF), а не ультракомпактное устройство, такое как компьютеры Intel NUC, пишет VideoCardz. В первую очередь Compulab позиционирует Airtop3 как промышленный ПК.

Источник изображения: Compulab

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Система оснащена материнской платой с сокетом Intel LGA 1151, который предлагает широкую совместимость с различными процессорами, как потребительскими, так и серверными, включая Intel Xeon E-2278GE и E-2176G, Core i9-9900K, Core i7-9700E, Core i5-9500E и Celeron G4900T. Интересно, что в списке присутствует процессор Core i9-9900K с базовой мощностью 125 Вт и какие-либо ограничения по энергопотреблению производителем явно не упоминаются. Ключевой особенностью в VideoCardz называют наличие конфигураций с дискретной настольной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060 мощностью 115 Вт.

Источник изображения: Compulab

Система охлаждения в Compulab Airtop3 пассивная. Для охлаждения как для центрального, так и графического процессора используется конструкция, состоящая из медного основания, нескольких пластин из массива плоских тепловых трубок и крупной внешней панели с ребристой поверхностью и воздушными каналами. Расчётная производительность каждой 160 Вт.