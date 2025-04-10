Разработчики могут тестировать новую ОС.

Компания Xiaomi начала программу предварительного тестирования Android 16 для разработчиков. Программа в настоящее время доступна для двух устройств: Xiaomi 15, который изначально поставлялся с Android 15 на борту, и Xiaomi 14T Pro, который ранее работал под управлением Android 14, — сообщает GSMArena. Таким образом, программа позволяет разработчикам тестировать новую операционную систему и приложения как на платформе Qualcomm, так и MediaTek. В Xiaomi 15 установлен чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite, а в Xiaomi 14T Pro — MediaTek Dimensity 9300+. Процесс разработки Android 16 идёт быстрее обычного, бета-версия 3 уже достигла этапа Platform Stability в цикле разработки Google.

Источник изображения: Alexander London, Unsplash

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Разработчики, заинтересованные в тестировании, могут обновить свои устройства двумя способами. Для Xiaomi 15 требуется прошивка OS2.0.109.0.VOCMIXM или более поздняя, а для Xiaomi 14T Pro — прошивка версии OS2.0.103.0.VNNMIXM. Предпочтительный метод предполагает использование функции локального обновления в настройках устройства; образы прошивок (ROMs) можно загрузить непосредственно со страницы Android Beta от Xiaomi. Пользователи также имеют возможность загружать образы прошивок для Android 15/HyperOS 2 для отката. Альтернативный метод обновления через Fastboot возможен, но требует разблокировки загрузчика.

Крайне важно: оба метода обновления приведут к очистке данных; пользователям настоятельно рекомендуется создать резервную копию своих данных, — пишет GSMArena. В образ прошивки интегрировано специальное приложение Android Beta Feedback, которое позволяет разработчикам сообщать о любых возникших проблемах непосредственно в Xiaomi.

Ключевые детали: Поддерживаемые устройства: Xiaomi 15 (Qualcomm Snapdragon 8 Elite). Xiaomi 14T Pro (MediaTek Dimensity 9300+). Минимальные версии прошивки: Xiaomi 15: OS2.0.109.0.VOCMIXM или более поздняя. Xiaomi 14T Pro: OS2.0.103.0.VNNMIXM или выше. Методы обновления: Локальное обновление (рекомендуется). Fastboot (требует разблокировки загрузчика). Очистка данных: Оба метода обновления удалят данные пользователя.



Компания Google начала бета-тестирование Android 15 для устройств Pixel в середине октября прошлого года. Xiaomi впоследствии объявила о HyperOS 2 в конце октября, выпустив обновление для Xiaomi 14 вскоре после этого. Ожидания в отрасли в настоящее время указывают на стабильный релиз Android 16 от Google в мае. Ранняя доступность этой предварительной версии для разработчиков демонстрирует приверженность Xiaomi предоставлению разработчикам достаточного времени для адаптации своих приложений к новым функциям и API.