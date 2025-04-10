Видеокарта была протестирована в бенчмарках, использующих графические API OpenCL и Vulkan.

В базе данных Geekbench появились первые результаты 16-гиговой версии NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, сообщает Wccftech. Видеокарта была протестирована в бенчмарках, использующих графические API OpenCL и Vulkan, продемонстрировав прирост производительности 13…14% относительно предшественника.

Источник изображения: Christian Wiediger, Unsplash

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Оценка видеокарты в OpenCL бенчмарке составила 146234 балла, в Vulkan бенчмарке — 140147 баллов. В Wccftech прирост производительности назвали достойным, но не выдающимся. По слухам, относительно RTX 4060 Ti новинка предложит на 5…6% больше CUDA ядер, а тактовая частота графического процессора вырастет на 37…97 МГц. Иными словами, значительного прироста вычислительной производительности не ожидается, однако, за счёт применения GDDR7 памяти существенно вырастет общая пропускная способность памяти, на 55%, что вряд ли значительно повлияло на оценки Geekbench.

Источник изображения: Geekbench

Согласно отчётам бенчмарка, в графическом процессоре NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti задействованы 36 вычислительных блоков, в пересчёте на CUDA это 4608 ядер. Зафиксированная бенчмарком частота графического 2647 МГц выше тактовой частоты в режиме ускорения 2572 МГц, которую ранее называли инсайдеры. Это можно объяснить ручным разгоном или списать на принцип регулирования тактовых частот на видеокартах NVIDIA последних поколений, когда реальная частота зачастую может превышать значения, указанные в спецификациях.

По слухам, NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti на 8 и 16 ГБ представят на следующей неделе, в продаже видеокарты ожидают с 16 апреля.