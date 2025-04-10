А MSI готовит большой ассортимент RTX 5060 Ti.

На сайте южнокорейского регулятора South Korean Radio Research Agency (RRA) заметили упоминание ряда новых моделей видеокарт AMD Radeon RX 9060 XT и NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti от компании GIGABYTE, сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников. Моделей AMD в несколько раз меньше чем моделей NVIDIA, хотя, скорее всего, список далеко не полный. Упоминается всего две RX 9060 XT в исполнении GAMING OC, на 8 и 16 ГБ, в то время как RTX 5060 Ti перечислена в вариантах EAGLE OC и EAGLE OC ICE, WINDFORCE (OC), GAMING OC, AERO OC и даже AORUS Elite. Что интересно, упоминаются только 16-гиговые версии видеокарт NVIDIA.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

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По информации VideoCardz, компания MSI готовит большой ассортимент моделей RTX 5060 Ti. В первоначальном списке тоже не упоминались варианты с видеопамятью объёмом 8 ГБ, однако они должны появиться. Возможно, это говорит о том, что производители отдают больший приоритет версии видеокарты на 16 ГБ. В списке присутствуют модели GAMING TRIO OC и GAMING TRIO OC WHITE, различные варианты VENTUS 3X и 2X (базовые, WHITE, PLUS, с заводским разгоном и без него), SHADOW 2X OC, INSPIRE 2X OC, VANGUARD SOC.

Ожидается, что AMD Radeon RX 9060 XT и NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti появятся в вариантах с объёмом видеопамяти 8 и 16 ГБ, общая ширина шины памяти у всех видеокарт 128 бит, но, если RTX 5060 Ti использует новую, более скоростную GDDR7 память, то RX 9060 XT остаётся на GDDR6, поэтому общая пропускная способность памяти у видеокарт NVIDIA будет выше. По предварительным прогнозам, RTX 5060 Ti оснастят чипами GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с, а RX 9060 XT — чипами GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с. Таким образом, общая пропускная способность памяти RTX 5060 Ti составит 448 ГБ/с, а RX 9060 XT — 320 ГБ/с.

Источник: VideoCardz

По слухам, NVIDIA представит и даст старт продажам RTX 5060 Ti на следующей неделе, в то время как AMD может объявить о выпуске RX 9060 XT на выставке Computex 2025, которая запланирована на конец мая.