Три видеокарты с крупными системами охлаждения.

Ассортимент видеокарт Yeston пополнили новые модели NVIDIA GeForce RTX 50 в исполнении Deluxe, сообщает VideoCardz. В отличие от яркой линейки Sakura, модели Deluxe имеют строгий дизайн преимущественно в чёрном цвете и, что интересно, конструктивно (по крайней мере, судя по внешним признакам) они идентичны видеокартам Phoenix от Gainward, отмечают специалисты. На задней панели (бэкплейте) и сбоку даже остались надписи Phoenix, теперь они соседствуют с редким брэндингом Yeston, в частности, логотип бренда присутствует на наклейках вентиляторов.

Источник изображения: Yeston

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Источник изображения: Yeston

На момент написания в VideoCardz называют три видеокарты в линейке Deluxe: GeForce RTX 5080, 5070 Ti и 5070, — на сайте Yeston они ещё не появились. Похоже, все видеокарты имеют идентичные дизайн и размеры. Видеокарты оснащаются крупными системами охлаждения с тремя вентиляторами и занимают более трёх слотов расширения. У видеокарт есть настраиваемая подсветка логотипа Phoenix на боковой части кожуха системы охлаждения.

Источник изображения: Yeston

В прошлом поколении видеокарт Yeston линейка Deluxe также включала модели, аналогичные моделям Phoenix от Gainward. Видеокарты NVIDIA в исполнении Sakura у компании тоже были, возможно, новинки в этой линейке появятся позже.