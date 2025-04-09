Как ожидается, это повысит производительность и стабильность в режимах с низким энергопотреблением.

Новый графический драйвер Intel оптимизирует управление питанием процессоров Core Ultra 200V семейства Lunar Lake в портативных игровых компьютерах, что, как ожидается, повысит производительность и стабильность времени отрисовки кадров в режимах с пониженным энергопотреблением. Также инженеры компании исправили проблему, актуальную для всех процессоров Intel Core Ultra серии 2 с интегрированной графикой Intel Arc, из-за которой в игровых настройках могли отображаться не все поддерживаемые разрешения вывода. Новый драйвер версии 32.0.101.6734 прошёл WHQL сертификацию и доступен для загрузки.

Источник изображения: Steve Johnson, Unsplash

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Более не сообщает о каких-либо исправлениях и нововведениях. Список актуальных проблем довольно большой. В частности, у видеокарт Intel Arc серии B есть подтверждённые проблемы в играх Marvel’s Spider-Man 2, Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone 2.0, Returnal. Проблемы с Black Ops 6 и Returnal есть также у видеокарт Intel Arc серии A. Помимо игровых проблем перечисляются проблемы в различном программном обеспечении, включая собственное ПО Intel — возможны редкие «вылеты» по тем или иным причинам, неработоспособность ограничителя частоты кадров при включении VSync и другие проблемы, подробнее с которыми лучше ознакомиться в официальных примечаниях к выпуску (PDF).