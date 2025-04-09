Больше всего цену могут снизить на 16-гиговую версию.

Вопреки предыдущим слухам, рекомендованная цена видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti может быть меньше, чем у предшественников, сообщает VideoCardz со ссылкой на китайский форум Board Channels.

Источник изображения: Christian Wiediger, Unsplash

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В текущей макроэкономической ситуации вряд ли можно полагаться на прогнозы инсайдеров относительно цен будущих видеокарт, отмечают авторы ресурса, тем не менее, китайские источники приписывают 16-гиговой версии RTX 5060 Ti рекомендованную цену 3599 юаней или 429 долларов США, 8-гиговой — 3199 юаней или 379 долларов США.

Больше всего может подешеветь версия видеокарты с 16 ГБ видеопамяти, рекомендованная цена подобной RTX 4060 Ti на старте продаж в США составляла 499 долларов. На версию RTX 4060 Ti 8 ГБ была установлена цена 399 долларов США.

В VideoCardz не смогли получить подтверждение этой информации от своих источников. NVIDIA официально не анонсировала новые игровые видеокарты класса 60, но ожидается, что их представят уже на следующей неделе, после чего начнутся продажи. Новинки уже отметились в нескольких онлайн базах данных бенчмарков.