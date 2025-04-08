Видеокарта с двумя 16-контактными разъёмами питания.

NVIDIA GeForce RTX 5090D в исполнении Galax Hall Of Fame (HOF) OC Lab edition лидирует в рейтингах 3DMark среди одиночных видеокарт, включая Port Royal, Vantage Extreme, Time Spy Extreme и Fire Strike Extreme.

GALAX GeForce RTX 4090 HOF OC LAB Plus. Источник изображения: Galax

Уникальная конструкция видеокарты с двумя 16-контактными разъёмами питания позволяет обеспечить значительно более высокую общую мощность (Total Graphics Power, TGP) потенциально превышающую 1000 Вт. Видеокарта оснащена продвинутой подсистемой питания, использует специально настроенный BIOS и подходит для экстремального разгона с охлаждением жидким азотом или гелием, которые и применяются лидирующими в рейтинге на момент написания оверклокерами OGS и Rauf.

Пиковые тактовые частоты, зафиксированные во время тестирования на платформе оверклокера OGS, достигали 3,53 ГГц в Port Royal, что значительно превышает среднюю тактовую частоту 2,7…2,8 ГГц для RTX 5090 Founders Edition в типичных игровых сценариях.

Источник изображения: HWBot.org, Tom's Hardware

NVIDIA GeForce RTX 5090D предназначена исключительно для китайского рынка, в частности версия HOF OC Lab edition. Версия видеокарты с индексом D получила ряд ограничений, препятствующих её использованию в кластерных вычислительных конфигурациях для ускорения нагрузок, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), и в целом имеет сниженную вычислительную ИИ производительность для соответствия экспортным ограничениям США. Что касается игр и 3D бенчмарков, производительность, как видно, осталась нетронутой.

В настоящее время Galax не выпустила глобальную версию RTX 5090 HOF. Кроме этого, Galax официально не объявляла о выпуске RTX 5090D HOF и в Китае, пишет Tom’s Hardware. Видимо, первые видеокарты сейчас тестируют оверклокеры.