Сегнетоэлектрическая память сочетает высокую производительность DRAM с энергонезависимостью.

Компании Ferroelectric Memory Co. (FMC) и Neumonda сотрудничают для возобновления производства сегнетоэлектрической памяти по новой технологии с применением оксида гафния (HfO 2 ), память получила название DRAM+, сообщает Tom’s Hardware.

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Сегнетоэлектрическая память сочетает высокую производительность динамической оперативной памяти (DRAM) с энергонезависимостью, которой обладают запоминающие устройства, такие как твердотельные накопители (SSD). Цель состоит в том, чтобы создать революционную энергонезависимую DRAM, идеально подходящую для применения в таких областях, как искусственный интеллект, автомобильная промышленность, потребительская электроника, промышленное оборудование и медицинские приборы.

Сегнетоэлектрическая память, использующая традиционную технологию FeRAM с применением титаната цирконата свинца (PZT), была ограничена низкой ёмкостью и сложностями с масштабированием производственных процессов. Однако оксида гафния позволяет преодолеть эти ограничения, он совместим со стандартными процессами производства полупроводников, хорошо масштабируется ниже 10 нм и позволяет достичь значительно более высокой плотности — потенциально в диапазоне от гигабит до гигабайт — при сохранении характеристик DRAM.