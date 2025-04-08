Первая белая видеокарта в линейке Red Devil.

Бренд PowerColor выпустил полностью белую версию видеокарты Red Devil Spectral White AMD Radeon RX 9070 XT, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: PowerColor

Новая модель появилась на сайте производителя, а также в каталогах некоторых зарубежных интернет-магазинов. Первоначальные цены выше, чем у стандартного чёрно-красного исполнения — в США на 50 долларов — стоит видеокарта 899 долларов. В Китае цены на белую версию тоже выше примерно на 5…6%. Ранее предполагалось, что эту модель выпустят ограниченным тиражом, но пока ничто не указывает на это.

Источник изображения: PowerColor

Red Devil — премиальная линейка видеокарт PowerColor. Белая модель в ней представлена впервые. Печатная плата Red Devil Spectral White AMD Radeon RX 9070 XT, радиатор, задняя панель (бэкплейт), кронштейн с видеовыходами, разъёмы дополнительного питания, кожух и вентиляторы, — все элементы белого цвета. Тактовые частоты те же, что и у чёрно-красной версии, включая частоту в режиме ускорения (Boost) 3060 МГц.

Источник изображения: PowerColor

В числе конструктивных особенностей и ключевых достоинств нового поколения видеокарт Red Devil AMD Radeon RX 9070 серии: 12-слойная печатная плата с повышенным содержанием меди, подсистема питания графического процессора 12+1 и выделенная подсистема питания памяти 3+2, транзисторы DrMOS, двойной BIOS, усиленная конструкция, вентиляторы с окольцованной крыльчаткой и двойными шарикоподшипниками.

Источник изображения: PowerColor

В комплект с видеокартой входят различные аксессуары, включая белый колпачок (кейкап) в виде миниатюрной видеокарты для клавиатурной клавиши Shift.