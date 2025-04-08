А также AMD Radeon RX 7650 GRE и других.

Компания FinalWire обновила программу AIDA64 до версии 7.65, в частности, в обновлении реализована поддержка нового оборудования, включая специфические возможности некоторых устройств.

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В программу внедрена поддержка AMD Radeon RX 7650 GRE, NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, RTX 5070 Ti для ноутбуков, RTX Pro 6000 Blackwell в версиях Workstation и Max-Q Workstation. Добавлена поддержка дополнительных датчиков в видеокартах NVIDIA GeForce RTX 50 из серии ROG ASTRAL от компании ASUS, а также дополнительных датчиков в блоке питания MSI MEG Ai1600T.

В числе прочего, разработчики улучшили поддержку процессоров Zhaoxin KX-6000G и KX-7000, а также ещё невыпущенных Intel Panther Lake. К слову, упомянутые выше видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti тоже ещё официально не представлены, но, по слухам, презентация и старт продаж запланированы на 15…16 апреля, что косвенно может подтверждаться заблаговременным внедрением поддержки этих новых видеокарт в программное обеспечение.

Ещё несколько изменений: греческая локализация и новые горячие клавиши для сброса позиции панели мониторинга SensorPanel.