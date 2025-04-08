Это модель CVN X870 ARK FROZEN V14 для процессоров AMD AM5.

Компания Colorful выпустила свою первую материнскую плату с механизмом быстрой разблокировки основного разъёма PCI Express, сообщает TechPowerUp. Это модель CVN X870 ARK FROZEN V14 с чипсетом AMD X870 и сокетом AMD AM5. Переключатель ON/OFF, блокирующий и разблокирующий основной разъём PCIe 5.0 x16, расположился под слотами для установки оперативной памяти, которых, к слову, четыре и поддерживают они в общей совокупности до 192 ГБ DDR5 со скоростью до 8000 МТ/с и выше при разгоне. Плата должна появиться в продаже в середине апреля.

Источник изображения: Colorful

Материнская плата выполнена в формате ATX и бело-серебристом дизайне. Печатная плата белая, многочисленные радиаторы для подсистемы питания и твердотельных накопителей M.2 — серебристый с оранжевыми акцентами. Подсистема питания выполнена по схеме 14+2+1 с 80-амперными транзисторами DrMOS, два 8-контактных разъёма предусмотрены для дополнительного питания процессора. Разъёмов для установки M.2 накопителей три, два из которых поддерживают PCIe 5.0 или 4.0 в зависимости от возможностей процессора, третий разъём M.2 совместно со второстепенным разъёмом PCI Express подключёны к четырём линиям PCIe 4.0 от чипсета — одновременно использовать их не получится.

Источник изображения: Colorful

Источник изображения: Colorful

В числе прочих характеристик и особенностей: четыре разъёма SATA III, адаптер проводной Сети Realtek RTL8126-CG со скоростью до 5 Гбит/с, адаптер беспроводной Сети MediaTek MT7925 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, встроенное аудио Realtek ALC1220. Набор USB портов на задней панели включает пару USB 2.0, четыре USB 3.2 Gen 1 со скоростью до 5 Гбит/с, один USB 3.2 Gen 2 со скоростью до 10 Гбит/с и один USB4 со скоростью до 40 Гбит/с и поддержкой вывода изображения (DP Alt Mode).