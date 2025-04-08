В базе данных нашли соответствующие записи.

В базе данных грузовых манифестов nbd.ltd заметили записи, предположительно, имеющие отношение к видеокартам NVIDIA GeForce RTX 5060 и 5060 Ti. В записях фигурируют кодовые обозначения GB206, PG152 SKU 10 и SKU 25, которые соответствуют названным инсайдерами ранее обозначениям графического процессора и печатных плат перечисленных видеокарт. В записях подтверждается наличие видеопамяти GDDR7 с общей 128-битной шиной, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin, Unsplash

Похоже, печатная плата PG152 в разных вариациях станет основой всех трёх будущих видеокарт GeForce RTX 50 класса 60. В частности, видеокарта RTX 5060 Ti должна появиться в двух версиях, с 8 и 16 ГБ видеопамяти. Хотя общая ширина шины памяти не изменилась относительно предшественников, общая пропускная способность, как ожидается, вырастет примерно на 55% за счёт применения гораздо более быстрых чипов памяти GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с против чипов GDDR6 с скоростью 17…18 Гбит/с в видеокартах класса 60 прошлого поколения.

Источник изображения: nbd.ltd

Официально NVIDIA ещё не представила видеокарты GeForce RTX 5060 и 5060 Ti. По слухам, презентация ожидается на следующей неделе, после чего в продажу поступят RTX 5060 Ti, а базовая версия видеокарты появится в мае.