Устройства с RTX 5050 для ноутбуков ожидаются во втором квартале.

Авторы VideoCardz нашли на сайтах трёх компаний-производителей ноутбуков упоминание устройств с ещё не выпущенными дискретными игровыми видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5060 и 5050 для ноутбуков. Их могут представить примерно через две недели вместе с настольными видеокартами RTX 5060 Ti.

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В частности, на сайте LG сообщается, что предварительные заказы на ноутбуки Gram Pro 16 с мобильной RTX 5050 ожидаются во втором квартале 2025 года. На сайте Razer нашли конфигурацию ноутбука Blade 16 с мобильной RTX 5060. На сайте Lenovo упоминается ноутбук IdeaPad Pro 5 с мобильной RTX 5050. В последнем случае производитель сообщает о лимите энергопотребления 135 Вт для всей системы при лимите для процессора 70 Вт — видеокарте остаётся 65 Вт — неизвестно, максимум ли это для RTX 5050 или будут более мощные версии.

Источник изображения: VideoCardz

Спецификации RTX 5060 и 5050 для ноутбуков на данный момент неизвестны. Скорее всего, обе видеокарты получат 8 ГБ видеопамяти со 128-битной шиной.