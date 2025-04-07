Проблемы наблюдаются и в новых недавних выпусках.

Специалисты YouTube канала GamersNexus проанализировали многочисленные жалобы владельцев видеокарт NVIDIA последних поколений на качество новых драйверов и решили проверить на собственном оборудовании повторяемость ошибок, о которых сообщают пользователи. Результаты не радуют, описанные пользователями ошибки присутствуют даже в последних выпусках драйверов 572-й ветки. Откат на более старые драйверы избавляет от некоторых ошибок, что говорит о проблемах в программном обеспечении NVIDIA, пишет VideoCardz.

В числе проблем, которые специалистам GamersNexus удалось воспроизвести в своём расследовании, сбои в Star Wars Outlaws при нажатии на пункт возобновления игры, сбои в Marvels Rivals при включении генерации кадров, сбои во время загрузки игры Cyberpunk 2077, сбой в Shadow of Tomb Raider при запуске встроенного в игру бенчмарка. Также наблюдаются проблемы с отсутствием изображения при выходе системы из спящего режима, различные проблемы на конфигурациях с несколькими высокочастотными мониторами, поддерживающими G-SYNC.

Одна из подтверждённых ошибок: вылет игры Shadow of the Tomb Raider при запуске встроенного бенчмарка. Источник изображения: GamersNexus, YouTube

Некоторые сочетания настроек и оборудования могут вызывать те или иные проблемы, приводить к более частому их появлению. Сложно найти закономерности, учитывая огромное количество различных возможных конфигураций, тем не менее, избавиться от некоторых проблем или смягчить их проявление специалистам GamersNexus помогало отключение DLSS и/или Reflex, подключение кабеля монитора к другому видеовыходу. Но более действенным методом оказалась установка драйвера из предыдущей, 566-й ветки.

Дошло даже до того, что некоторые разработчики игр рекомендуют владельцам видеокарт RTX 30 и 40 оставаться на 566 драйверах. Но данный метод подойдёт только владельцам видеокарт прошлых поколений, RTX 30 и 40, поддержка видеокарт RTX 50 появилась только с выходом 572 драйверов, поэтому владельцам новых игровых решений NVIDIA остаётся устанавливать только самый актуальный драйвер, надеясь на исправления.

NVIDIA подвергается большой критике за то, как специалисты справляются с последними проблемами и сообщают о них. Так, известные проблемы с «чёрным экраном» получили целых пять различных исправлений в нескольких драйверах, но в NVIDIA не уточнили, решены ли эти проблемы полностью, или планируются новые исправления. Репутация NVIDIA, как компании, выпускающей «отполированные» драйвера, пошатнулась, и даже популярные рецензенты, такие как GamersNexus, признают, что это худший запуск NVIDIA с тех пор, как они занялись тестами оборудования, пишет VideoCardz, цитируя автора канала Стива Бёрка (Steve Burke): «Но это был абсолютно отвратительный и позорный запуск для NVIDIA … за то время, что я занимаюсь этой тематикой с 2008 года и уделяю внимание аппаратному обеспечению примерно с 2010 года. За это время — это худший запуск для NVIDIA, который я когда-либо видел».

Специалисты с нетерпением ждут, когда NVIDIA решит проблемы в новых драйверах, напоминая, что владельцы видеокарт прошлых поколений в случае проблем могут попробовать откатиться на один из драйверов 566 версии. В данном случае не будут доступны все новейшие возможности программного обеспечения NVIDIA, но, по крайней мере, видеокарты будут работать стабильнее.