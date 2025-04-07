Кабель оплавился и со стороны видеокарты и со стороны БП.

Авторы VideoCardz обратили внимание на новый случай оплавления кабеля и разъёма питания 12V-2x6, описанный на портале Reddit пользователем под псевдонимом Roachard. Инцидент произошёл с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 в исполнении GAMING TRIO от компании MSI и блоком питания CORSAIR SF1000L. Владелец утверждает, что видеокарта не разгонялась.

Источник изображения: Phil Reid, Unsplash (отредактировано)

Авторы ресурса отмечают, что в сообществе NVIDIA на Reddit задокументировано только пять случаев плавления кабелей и разъёмов с новыми видеокартами NVIDIA GeForce RTX 50. Это значительно меньше, чем в прошлом поколении, кроме того, в ряде описанных случаев использовались переходники и кастомные кабели, которые потенциально могли стать причиной проблемы. В новом же случае использовался блок питания, разработанный в соответствии со стандартом Intel ATX 3.1, а также оригинальный кабель питания 12V-2x6, идущий в комплекте с блоком.

Оплётка проводов побелела, а на одном из штекеров вздулся пузырь.

Источник изображения: Roachard, Reddit

Оценить, насколько правильно были подключены кабели, не представляется возможным, есть только результат — кабель питания оплавился с двух сторон, пострадал и разъём на видеокарте. Причём со стороны блока питания повреждения кажутся более значительными, оплётка проводов побелела от высокой температуры, а на одном из штекеров хорошо виден пузырь, образовавшийся при плавлении пластика.

Разъём питания на видеокарте тоже повреждён.

Источник изображения: Roachard, Reddit (отредактировано)

Специалисты рекомендуют использовать с новыми видеокартами NVIDIA только оригинальные кабели и переходники питания, но, как видно, и это не всегда спасает. Ранее высказывались различные предложения для повышения безопасности 12V-2x6, включая размещение в штекере датчика температуры и реализации контроля силы тока на каждом проводе — некоторые производители блоков питания и видеокарт реализовали эти защитные методы в своей продукции.