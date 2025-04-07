Полностью лицензирован в соответствии с BSD-3.

Инструменты NVIDIA PhysX можно считать полностью открытыми после того, как компания недавно опубликовала исходный код ядра моделирования на GPU под лицензией BSD-3, сообщает Wccftech. Исходный код большинства компонентов PhysX был опубликован в 2017 году, но до недавнего времени некоторые компоненты оставались закрытыми.

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Релиз включает более 500 ядер CUDA, отвечающих за такие функции, как динамика жёстких тел, моделирование жидкостей и деформируемых объектов, что представляет собой значительный прогресс в моделировании в реальном времени на видеокартах с поддержкой программирования CUDA.

Вместе с обновлением PhysX компания NVIDIA также выкладывает в открытый доступ полноценную реализацию вычисления шейдеров на GPU в Flow SDK — библиотеке, используемой для моделирования жидкостей в реальном времени на основе разреженных сеток. Этот шаг предоставляет разработчикам и моддерам более широкий доступ к этим технологиям для экспериментов и исследований.

Время появления этого обновления примечательно, учитывая недавние сообщения о том, что новые видеокарты серии GeForce RTX 50 перестали поддерживать 32-битный PhysX в некоторых старых играх для ПК, таких как Batman: Arkham Asylum и Mirror's Edge. Это побудило некоторых пользователей объединить новейшие видеокарты серии RTX 50 с видеокартами NVIDIA прошлых поколений специально для ускорения обработки PhysX. Несмотря на то, что NVIDIA напрямую не обратилась к этой проблеме, открытый исходный код потенциально может позволить моддерам исправить данную ситуацию.