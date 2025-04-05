Необычная компактная видеокарта.

Китайская компания ZEPHYR продемонстрировала необычный вариант видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 с металлическим кожухом, на который ложится и функция кронштейна с видеовыходами. Кожух изготавливается на ЧПУ станке и состоит из двух частей, меньшая из которых — задняя панель или бэкплейт. Видеокарта полностью заключена в прочную металлическую оболочку.

Источник изображения: ZEPHYR, bilibili

Рассматриваемый вариант RTX 4070 получил название SAKURA SNOW X и выполнен в компактном ITX форм-факторе с одним вентилятором. Длина видеокарты составляет 176…178 мм (без учёта кронштейна и с кронштейном). От выпущенного ранее исполнения SAKURA новинка отличается не только полностью металлическим кожухом, вентилятор увеличили до 105 мм, что в совокупности с другими изменениями позволило снизить температуру на 6 градусов.

Источник изображения: ZEPHYR, bilibili

Источник изображения: ZEPHYR, bilibili

SAKURA SNOW X будет продаваться только в Китае, сообщает VideoCardz. Учитывая, что, по слухам, графические процессоры для видеокарт RTX 40 уже не производятся, неизвестно, какое количество видеокарт будет доступно. В основе RTX 4070 используется одна из версий графического процессора AD104 с CUDA ядрами в количестве 5888 единиц и тактовой частотой в режиме ускорения 2475 МГц, видеокарта оснащается 12 ГБ видеопамяти GDDR6X со 192-битной шиной и настроена на работу при мощности до 200 Вт.