По слухам, видеокарта уже готова к производству.

Партнёры AMD в настоящее время занимаются разработкой своих версий видеокарты Radeon RX 9070 GRE, новинка действительно получит 12 ГБ видеопамяти GDDR6 со 192-битной шиной, сообщает Benchlife со ссылкой на свои источники.

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«Наши источники сообщили, что Radeon RX 9070 GRE 12 ГБ в настоящее время разрабатывается партнерами AIB и готова к массовому производству, поэтому вскоре мы увидим соответствующую видеокарту на китайском рынке», — Benchlife.

Авторы сайта также сообщают, что эта видеокарта действительно предназначена для китайского рынка, по крайней мере, в первое время. Не исключено, что Radeon RX 9070 GRE станет доступна глобально, как это было с Radeon RX 7900 GRE, которая изначально тоже была представлена исключительно для китайского рынка.

Иногда AMD отдаёт приоритет специализированным моделям для отдельных регионов — серия GRE как раз-таки создана для этого. Например, когда AMD выпустила видеокарты серии Radeon RX 7600, они не были доступны в Китае, вместо этого компания выпустила серию Radeon RX 6750 GRE, пишет VideoCardz. Помимо Radeon RX 9070 GRE компания AMD должна анонсировать в ближайшее время серию Radeon RX 9060.

Самая важная деталь заключается в том, что видеокарта уже находится на стадии предварительного планирования и готова к массовому производству, если верить Benchlife.