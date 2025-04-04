Среди 8-ядерных процессоров чаще всего в отчётах встречается AMD Ryzen 7 9800X3D.

Данные из отчётов CPU-Z за первый квартал 2025 года указывают на значительный сдвиг на рынке процессоров: системы с 8-ядерными процессорами теперь приходятся на 24,7% от всех проверок, чаще всего в отчётах фигурирует AMD Ryzen 7 9800X3D, — сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников. Эта тенденция совпадает с заметным увеличением общей популярности процессоров AMD, которые фигурируют в 43,7% отчётов, что на 16,6% больше относительно прошлого года, в то время как доля отчётов с процессорами Intel снизилась на 10% — до 56,3%. Данные отчётов также отражают меняющиеся предпочтения в отношении мониторов и видеокарт.

Источник изображения: valid.x86.fr

Рост сегмента 8-ядерных процессоров особенно заметен — пользователи всё чаще предпочитают процессоры с увеличенным количеством ядер для игр и требовательных приложений. AMD Ryzen 7 9800X3D, выпущенный ранее в этом году, считается ключевым фактором роста — он очень популярен благодаря своей производительности, соотношению цены и характеристик.

Растёт популярность 27-дюймовых мониторов, они наиболее распространены среди пользователей, выполнявших проверки CPU-Z. Мониторы с диагональю 32-дюйма упоминались в 12,7% проверок, а дисплеи размером более 34 дюймов — в более 10%.

Что касается видеокарт, решения NVIDIA стали встречается в отчётах реже. Видеокарты NVIDIA упоминаются в 67,9% отчётах, в то время как AMD — в 31,1%. По сравнению с прошлым годом, у NVIDIA снижение 6,4%, а у AMD рост на 16,6%. Intel, судя по всему, расширяет присутствие на рынке видеокарт — увеличение на 27% по сравнению с прошлым годом. Но общий показатель пока низкий, видеокарты Intel встречаются в 0,7% отчётов.