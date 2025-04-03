ASRock выпустила новые BIOS с исправлениями.

ASRock совместно с AMD решила проблемы с прохождением этапа самотестирования POST на материнских платах AM5 с процессорами Ryzen 7 9800X3D (и других), сообщает Tom’s Hardware. Неполадки, впервые зафиксированные в феврале 2025 года, связывали с проблемами совместимости с памятью из-за недочётов в более ранних версиях BIOS. ASRock оперативно выпустила бета-версии новых прошивок вскоре после появления жалоб и теперь проблема должна быть полностью решена в новых версиях BIOS от ASRock.

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Ранее сообщалось о большом количестве случаев неработоспособности систем с процессорами AMD Ryzen X3D и материнскими платами ASRock, были сообщения и о проблемах с другими платами, всего более 100 случаев, задокументированных на платформе Reddit. AMD и ASRock совместно расследовали проблему и установили, что она не связана с неработоспособностью процессора: то, что система не включается, не является прямым признаком выхода из строя процессора или платы. Система не может пройти этап POST.

AMD рекомендует пользователям, испытывающим проблемы с загрузкой, обновить BIOS до последней версии, доступной для их конкретной модели материнской платы. Если проблемы сохраняются после обновления BIOS, рекомендуется обратиться в службу поддержки для получения дальнейшей помощи и диагностики.

Ранее сообщалось и о выходе процессоров из строя на материнских платах ASRock. Похоже, это единичные случаи. AMD и ASRock упоминают лишь один из них, говоря, что материнская плата из пострадавшей системы заработала после очистки сокета. Но что послужило причиной выхода из строя процессора, до сих пор непонятно.