Доступно две конфигурации: с Core i7-14700 и Core i5-14500.

Компания ASUS представила два новых компактных настольных компьютера малого форм-фактора (Small Form Factor, SFF) в серии S5 с процессорами Intel Core 14-го поколения и блоками питания с рейтингом 80 PLUS PLATINUM, сообщает Guru3D. Настольные компьютеры разработаны для использования в условиях ограниченного пространства при этом предлагая достаточную производительность для повседневных задач и потребления медиаконтента. Доступны две конфигурации: одна оснащена процессором Intel Core i7-14700 и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-4400, другая — процессором Intel Core i5-14500 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR5-4400. Оба компьютера поставляются с предустановленным твердотельным накопителем объёмом 512 ГБ.

Источник изображения: ASUS

Настольные компьютеры ASUS S5 SFF не занимают много пространства, имея ширину 93 мм, глубину 296 мм и высоту 309 мм. В числе прочих особенностей: наличие гигабитного адаптера проводной Сети, адаптера беспроводной Сети с поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Для вывода изображения присутствуют два порта: HDMI и D-Sub. Также в составе компьютеров присутствует DVD-привод (DVD Super Multi Drive). Питание этих систем осуществляется с помощью блоков мощностью 330 Вт. Графика — интегрированная в процессоры — Intel UHD Graphics 770.

Модели:

S501SER-714700016W: Intel Core i7-14700, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-4400, 512 ГБ SSD

S501SER-514500045W: Intel Core i5-14500, 16 ГБ оперативной памяти DDR5-4400, 512 ГБ SSD

Информация о ценах и сроках появления компьютеров в продаже не уточняется.