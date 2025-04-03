Новинка, вероятно, первоначально появится только в Китае.

AMD, по слухам, планирует выпустить новую видеокарту — Radeon RX 9070 GRE (Great Radeon Edition), специально для китайского рынка, согласно источникам, цитируемым ITHome. Этот слух появился вслед за новостями о сокращении запасов существующих видеокарт Radeon RX 9070 в Китае и предположениями, что AMD не будет их пополнять. Хотя характеристики варианта GRE остаются неподтверждёнными, инсайдеры прогнозируют конфигурацию со 192-битной шиной видеопамяти и 12 ГБ GDDR6. Это позволяет предположить, что видеокарта по производительности расположится между текущей RX 9070 и будущей RX 9060, а также будет соответствовать NVIDIA GeForce RTX 5070, которая имеет тот же объём видеопамяти.

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Обозначение GRE получали модели, в основном предназначенные для китайского рынка и зачастую выпускаемые для решения проблем с поставками других продуктов в линейке AMD, пишет VideoCardz. Например, первоначально AMD выпустила в Китае несколько вариантов видеокарт RX 6750 GRE вместо RX 7600. Выпуск RX 9070 GRE может быть направлен на смягчение потенциального дефицита компонентов для производства видеокарт серии RX 9060. Есть вероятность, что AMD в конечном итоге расширит доступность за пределы Китая, как это было ранее с RX 7900 GRE. В настоящее время нет информации о ценах или конкретной дате выпуска Radeon RX 9070 GRE.