Комплект с двумя модулями общим объёмом 32 ГБ.

Компания Thermaltake официально представила комплект оперативной памяти Toughram XG Bubble Pink общим объёмом 32 ГБ (2×16), новое дополнение к популярной серии Toughram с характерным двухцветным дизайном, сообщает VideoCardz. Объявление было сделано 1 апреля, но это не шутка, новые комплекты выпустят с поддержкой актуальных платформ AMD и Intel. Память отличается уникальными радиаторами из алюминия, сочетающими светло-серый и розовый сегменты, шлифованную центральную часть, а также настраиваемую ARGB подсветку.

Источник изображения: Thermaltake

Оперативная память Toughram XG Bubble Pink поддерживает профили Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0 и AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO). Память работает на скорости 6000 МТ/с при таймингах 36-38-38-76, скоростной профиль только один, с акцентом на сбалансированное сочетание скорости и задержек.

Полоса с ARGB подсветкой состоит из 16 светодиодов. Управление осуществляется с помощью фирменного программного обеспечения Thermaltake, в частности, позволяющего настраивать различные динамические эффекты. Стоит отметить, что на момент написания на странице продукта не упоминается совместимость с программным обеспечением для управления подсветкой от производителей материнских плат. Перечислена совместимость с программами TT RGB PLUS, NeonMaker, TT AI Voice Control и Amazon Alexa.