Стоит ли переплачивать за такой прирост.

Ранние обзоры ноутбуков c мобильными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5080 и 5090, выявили сравнительно небольшую разницу в игровой производительности, сообщает VideoCardz. Ноутбуки с мобильной RTX 5090, использующей полный графический процессор GB203 и 24 ГБ памяти, значительно дороже ноутбуков с мобильной RTX 5080. Однако, согласно тестированию Notebookcheck, прирост производительности не такой впечатляющий, как дополнительные затраты.

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Ранее в Notebookcheck подсчитали, что мобильная RTX 5090 обеспечивает лишь половину игровой производительности своего настольного аналога. Это не является неожиданностью, поскольку мобильная версия использует чип GB203 и по своим спецификациям ближе к настольной RTX 5080. Хотя мобильная RTX 5090 имеет на 37% больше ядер CUDA, видеокарты для ноутбуков имеют жёсткие ограничения по энергопотреблению (для рассматриваемых видеокарт 150 Вт с увеличением до 175 Вт с помощью Dynamic Boost). Эти ограничения, похоже, являются основным фактором, препятствующим раскрытию потенциала RTX 5090.

Тестирование на ноутбуках Schenker XMG Neo 16, показало, что система с мобильной RTX 5080 примерно на 10…15% медленнее системы с мобильной RTX 5090 в реальных игровых сценариях. Учитывая эту относительно небольшую разницу, авторы Notebookcheck полагают, что ноутбуки с RTX 5080 могут быть выгоднее по соотношению цены и производительности для многих пользователей, позволяя сэкономить сотни долларов.

В случае с ноутбуками Schenker Neo 16 конфигурации с мобильными RTX 5080 и 5090 отличаются в цене на 855 евро. Это примерно 20% от общей стоимости ноутбука — значительная разница для относительно незначительного повышения производительности.