Поддержка Windows 10 скоро закончится.

Доля рынка Windows 11 значительно возросла в марте 2025 года, согласно данным, опубликованным Statcounter, сообщает Neowin. Доля операционной системы достигла рекордного уровня 42,66%, что представляет собой увеличение на 4,53 процентных пункта — самый большой скачок за три года. Этот рост совпадает со снижением доли рынка Windows 10, которая упала на 4,43 процентных пункта до 54,23%. Windows 11 показала впечатляющий прирост за год, на 15,98 процентных пунктов (с 26,68% в марте 2024 года), в то время как доля Windows 10 снизилась на 14,84 процентных пункта (с 69,07% в марте 2024 года).

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Результаты опроса пользователей платформы Steam в марте 2025 года показывают, что Windows 11 обогнала Windows 10 и стала самой популярной операционной системой, также отметили журналисты ресурса. Доля Windows 11 составляет 55,34% среди опрошенных пользователей — это увеличение на 11,24 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Напротив, доля рынка Windows 10 снизилась на 12,76 процентных пункта до 40,58%. Этот сдвиг объясняется возрастающей популярностью ряда эксклюзивных возможностей Windows 11 для игр, включая Auto HDR и DirectStorage, а также скорым завершением поддержки Windows 10 (октябрь 2025 года).

В целом, семейство операционных систем Windows продолжает доминировать среди пользователей Steam с долей 96,10%. В общей совокупности доля операционных систем семейства Linux составляет 2,33%, а macOS — 1,58%. Что касается предпочтений оборудования, видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 вновь самые популярные (4,94%), за ними следует RTX 4060 (4,6%) и её версия для ноутбуков (4,32%). AMD Radeon RX 6600 — самая популярная среди видеокарт AMD (но доля рынка всего лишь 0,86%). В самые распространённые конфигурации компьютеров входят 16 ГБ оперативной памяти, 6-ядерный процессор, 8 ГБ видеопамяти и монитор 1080p.